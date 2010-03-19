Егор Титов объявил о завершении карьеры

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов объявил об окончании карьеры. До конца 2010 года у него действует контракт с «Локомотивом» из Астаны, но, по словам Титова, играть он больше не будет. Финансовые вопросы с «Локомотивом» по его просьбе улаживает «одна известная компания», сообщает интернет-издание Bobsoccer.ru. Титов, которому 29 мая исполнится 34 года, отметил, что «с позиции игрока» у него уже нет интереса к футболу. По словам полузащитника, он старается смотреть главные матчи, но это ему не всегда удается. Титов рассказал, что он много путешествует со своей девятилетней дочерью, которая занимается теннисом. Большую часть карьеры Титов провел в московском «Спартаке» в составе которого шесть раз становился чемпионом России и выиграл два Кубка страны. Полузащитник долгое время был капитаном команды, но в 2008 году после конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым ушел из «Спартака». Сезон-2008 Титов завершил в подмосковных «Химках», а в 2009 году играл за астанинский «Локомотив». За сборную России футболист провел 41 матч и забил семь голов. Титов принимал участие в чемпионате мира 2002 года. В 2004 году он был дисквалифицирован на год за употребление запрещенного вещества бромантана, из-за чего пропустил чемпионат Европы 2004 года. «Лента.ru»