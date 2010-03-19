FIFA предъявила претензии авиакомпании за неофициальное спонсорство ЧМ

Южноафриканский авиаперевозчик Kulula был вынужден убрать рекламу своей компании, где фигурировал логотип Международной ассоциации по футболу (FIFA). Об этом сообщает News Iafrica. В рекламной кампании использовались товарные знаки FIFA и эмблемы Чемпионата мира по футболу 2010 в ЮАР: флаг республики, футбольные мячи и даже вувузелa. Компания Kulula в рекламе называет себя «Неофициальными авиалиниями 'Сами знаете чего'». Рекламное объявление, изображающее футболистов, стадион в Кейптауне, футбольные мячи и флаг ЮАР, вызвало резкое неодобрение FIFA. В официальном письме адвокаты FIFA обратили внимание на незаконное использование торговой марки FIFA. Надин Дэмен (Nadine Damen), менеджер по маркетингу Kulula, заявил, что данная реклама абсолютно соответствовала бренду компании и, как и предыдущие рекламные кампании авиалиний, была «необычной и смешной». По словам Дэмена, изображение элементов, относящихся к Чемпионату мира 2010, было тщательно продумано. Тем не менее, в авиакомпании Kulula признали претензии FIFA обоснованными и согласились переделать рекламное объявление. Чемпионат мира по футболу 2010 пройдет в ЮАР с 11 июня по 11 июля. В финальном турнире чемпионата мира примут участие 32 сборные. «Лента.ru»