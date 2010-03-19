Аршавин: ЛЧ выиграет МЮ, «Барса» или мы

Нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что его одноклубники не хотели бы встретиться с ЦСКА в четвертьфинале Лиги чемпионов. «У нас никто не хочет ехать как раз в Москву. Все боятся холодов и искусственного поля. Ну, мне-то к Лужникам в марте не привыкать, хотя, конечно, с удовольствием встретился бы с ЦСКА на более позднем этапе. А если бы мог повлиять на жеребьевку, попросил бы, чтобы нам до финала не выпадали «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». «Интер», конечно, тоже очень хорошая команда, но, как мне кажется, эту Лигу выиграет один из трех клубов - МЮ, «Барса» или мы». «Спорт-Экспресс»