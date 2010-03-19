Матч «Металлург» Д – «Динамо» увидят в 26 странах мира

В матче 21-го тура между донецким «Металлургом» и киевским «Динамо» будет побит новый телевизионный рекорд Премьер-лиги. Игру в Донецке увидят в 26 странах Восточной Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. 19 марта (пятница) «Металлург» Д. − «Динамо» НТВ-Плюс Наш футбол (Россия) Boom Sport Two (Румыния) Polsat Futbol (Польша) Нау-TV (Вирмения) KZ Sport-1 (Казахстан) Kuwait TV3 (21 арабская страна Ближнего Востока и Северной Африки) Інтер+ 20 марта (суббота) «Оболонь» − «Карпати» Polsat Futbol (Польша) Інтер+ «Заря» − «Шахтер» НТВ-Плюс Наш футбол (Росссия) Boom Sport Two (Румыния) Polsat Futbol (Польша) Kuwait TV3 (21 арабская страна Ближнего Востока и Северной Африки) fpl.ua