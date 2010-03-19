7 апреля выберут «Героев спортивного года» Украины

7 апреля на сцене Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) герои 2009 спортивного года получат заслуженные награды. Украинский «спортивный Оскар» - Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года» - организованный Национальным олимпийским комитетом Украины совместно с министерством по делам семьи, молодежи и спорта, в этом году станет уже четвертым в истории. Детали предстоящего события сегодня обсуждались на заседании Академии спорта, передает корреспондент «СПОРТглавреда». В своем выступлении на заседании президент НОК Сергей Бубка, в частности, сказал: «Мы все делаем для того, чтобы сделать наш спорт максимально известным, донести до широких масс имена его героев. Церемония «Герои спортивного года» позволяет не только чествовать героев спорта, но и популяризировать здоровый образ жизни , привлечь к занятиям физкультурой все больше людей, а в итоге воспитать здоровую нацию».