Лига Европы. Результаты жеребьевки ¼ финала

Только что в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Ее результаты… «Фулхэм» (Англия) - «Вольфсбург» (Германия). Первые четвертьфинальные матчи 1 апреля, ответные 8 апреля. «Гамбург» (Германия) - «Стандард» (Бельгия) В полуфинале победитель этой пары сыграет с командой, ставшей сильнейшей в паре «Фулхэм» (Англия) / «Вольфсбург» (Германия). «Валенсия» (Испания) - «Атлетико» (Испания) «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) В полуфинале победитель этой пары сыграет с командой, ставшей сильнейшей в паре «Валенсия» (Испания) / «Атлетико» (Испания).