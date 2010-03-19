Лучший спасатель утонул на показательных соревнованиях

Чемпион Австралии по водно-спасательному спорту 19-летний Саксон Берд в пятницу погиб в ходе соревнований, которые организаторы не отменили несмотря на обрушившийся на юго-восток страны тропический циклон Улуи, пишет газета Australian. Очередной чемпионат Австралии по водно-спасательному спорту проводился на одном из пляжей рядом с городом Голд-Кост (штат Квинсленд). Во время выступления Саксон Берд ударился головой о собственную доску для серфинга и потерял сознание. В это время он находился в 150 метрах от берега. Спасатели сумели найти юношу и доставить в госпиталь, но медикам спасти его не удалось. Тренер спортсмена Дэмиен Бейли заявил, что условия в месте проведения чемпионата были «одной из самых худших ситуаций, в которых я когда-либо оказывался». Организаторы временно приостановили соревнования, вопрос об их возобновлении будет решаться в субботу, уточняет «РИА«Новости».