Кличко: Мне все равно где драться с Хэем – на футбольном поле или парковке

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF украинец Владимир Кличко заявил, что хочет драться с обладателем титула по версии WBA британцем Дэвидом Хэем не из-за его чемпионского пояса. «Остался лишь один титул, который не принадлежит Кличко - им обладает Хэй. Мой брат Виталий заботится о титулах, но меня больше интересует Хэй. У нас с братом был разговор. Я сказал ему, что хочу драться с Хэем. Он ответил: «У тебя и так много титулов. Отдай его мне». Я настоял на том, что проведу бой с Дэвидом, и что после поединка отдам пояс ему. Мне без разницы, где драться с Хэем - хоть на футбольном стадионе, хоть на парковке», - цитирует Владимира Кличко Чемпионат.ру со ссылкой на Daily Star.