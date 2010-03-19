Маркевич: Потеря Алиева не станет ударом для сборной

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с принятием полузащитником «Локомотива» Александром Алиевым российского гражданства. «Выбор гражданства - сугубо личное дело каждого. Даже как простой человек, я не могу давать оценку решению Александра Алиева поменять украинский паспорт на российский. Это его право. Скажу только одно: Алиев входит в так называемый расширенный список кандидатов в сборную. Но если он не сможет играть за нашу команду, то это не станет для нее смертельным ударом. Мы найдем Алиеву замену», - приводит слова Маркевича « Команда». Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Александр Алиев не сможет играть за национальную сборную Украины в случае получения российского гражданства. Напомним, главный тренер «Локомотива» Семин заявил, что Алиев занимается оформлением российского паспорта, но при этом продолжит выступления за сборную Украины.