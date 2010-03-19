Емельяненко готов выступить с показательным боем на турнире в Москве

Президент М-1 Global и промоутер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн заявил, что его подопечный может выступить с показательным боем в Москве. Поединок должен пройти в рамках турнира М-1 Selection 2010 Восточная Европа, который состоится 10 апреля в «Крокус-Сити». «Федор Емельяненко обязательно приедет поддержать бойцов. Возможно, зрители смогут увидеть показательный бой Федора, если, конечно, у него с рукой все будет в порядке. Но точно сможем сказать за неделю до соревнований», – цитирует Вадима Финкельштейна Sports.ru со ссылкой на Mixfightnews.ru.