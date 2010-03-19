Директор футбольного клуба задержан за вымогательство

Директор футбольного клуба Ventspils Сергей Барковский подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе в вымогательстве. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Представитель Госполиции Линда Неймане-Зобена подвердила, что задержан Барковский и еще несколько лиц. Барковскому вменяются вымогательство денег, порча имущества и физическая расправа с футболистами команды, сообщает Украина криминальная со ссылкой на Ventas Balss. Спортивные сайты отмечают также некотрые странности в клубе за последнее время. К примеру, неожиданную замену тренера, когда место многолетнего главного тренера Романа Григорчука занял итальянский специалист Нунцио Дзавьетери. И это не единственный «неожиданный» поворот событий в стане Вентспилсской команды, во время прошлого сезона из состава клуба были исключены две ее лидера Денис Качанов и Витс Римкус. Ранее Управление по борьбе с организованной преступностью уже начало рассматривать уголовный процесс о вымогательстве в группе с применением насилия, по которому проходит Барковский. Наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования Барковского задержали в четверг, 18 марта. Сегодня решается вопрос о мерах пресечения.