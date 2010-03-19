На ЧМ в Турине Евгения Плющенко заменит Воронов

Олимпийский чемпион 2006 года и двукратный серебряный призер Игр Евгений Плющенко не сможет принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2010 года, соревнования которого стартуют 23 марта в Турине, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. «18 марта Евгений прошел обследование в консультативно-диагностическом центре управления делами президента РФ в Санкт-Петербурге. Консилиум ведущих специалистов поставил диагноз и вынес рекомендации по лечению, исключающие спортивные и физические нагрузки в течение двух недель», – сообщил Писеев. «Вместо Евгения Плющенко в чемпионате мира примет участие Сергей Воронов», – добавил он.