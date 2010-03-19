Стюард: Кличко нокаутирует Чемберса не позднее 8-го раунда

Тренеры чемпиона мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко и американца Эдди Чемберса разошлись в прогнозах на поединок, который состоится 20 марта на футбольной «Эшприт Арене» в немецком Дюссельдорфе. Так, тренер Кличко американец Эммануэль Стюард уверен, что поединок не продлится все запланированные раунды и завершится победой Владимира нокаутом. «Чемберс – самый сильный соперник в карьере Владимира, но Кличко сейчас набрал великолепную форму и выиграет нокаутом не позднее 8-го раунда», – признался Стюард, передает ИТАР-ТАСС. Наставник же Чемберса Роб Мюррэй считает, что победит американец, причем «очень уверенно». По мнению тренера, в этом поединке зрители увидят «нечто особенное».