Сорван Конгресс федерации гандбола Украины

В субботу в Киеве должен был состояться конгресс Федерации гандбола Украины, главным вопросом повестки дня которого значились выборы нового президента организации. Подробности сообщает «Спорт Экспресс в Украине». Изначально на этот пост претендовали четыре человека - действующий глава ФГУ Владислав Миленький, а также бывший заместитель министра МЧС Валерий Третьяков, президент ГК «Авиатор» Андрей Мельник и президент Ассоциации пляжного гандбола Украины Сергей Санченко. На заседание прибыли около двухсот человек. Однако возникли споры по поводу легитимности делегатов. В результате заинтересованные стороны к компромиссу не пришли, и президент ФГУ Миленький остановил заседание. Большинство присутствующих, в том числе и три претендента Миленький, Мельник и Санченко, покинули зал. Оставшиеся решили продолжать работу. 78 человек дали собранию статус конгресса и провели свое голосование, итогом которого стало избрание президентом федерации Валерия Третьякова. Те, кто не принимал участия в этом заседании, не признают правомочность решения и в свою очередь считают действующим нынешнее руководство ФГУ. К сожалению, развязана юридическая война. Нанесен существенный удар по имиджу самого успешного командного игрового вида спорта Украины (бронза Олимпийских игр-2004, серебро чемпионата Европы-2000, серебро мирового первенства-1997 среди мужских молодежных сборных, серебро европейского форума-1996 среди женских молодежных команд и золото юниорского чемпионата Европы-1994, Кубок кубков-2001 запорожского «Мотора»»).