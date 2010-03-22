Ограблена медиа-студия Паралимпийского комитета Украины

В то время, как в Ванкувере украинские паралимпийцы сражаются за честь страны, в Украине произошло дикое и трагическое для паралимпийского движения происшествие – полностью ограблена медиа-студия Национального паралимпийского комитета Украины, которая принимала из Ванкувера видео- и фотоинформацию и формировала блоки фото-, видео- и инфорсообщения, новости с Х зимней Паралимпиады в Ванкувере. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из –пресс-службы НКСИУ. Грабители забрали серверы с полным объемом информации побед наших паралимпийцев, а также, на носителях находились все фото и видеоматериалы национального паралимпийского и дефлимпийского движений, побед наших спортсменов-инвалидов. Грабители украли также специальное оборудование для монтажа и создания фильмов, компьютеры, фото и видеокамеры. Национальный паралимпийский комитет Украины обращается к новому руководству МВД с просьбой о сроных действиях и принятии соответствующих шагов для поиска преступников и возвращения имущества Национального паралимпийского комитета Украины и, главное – уникальной информации, которая касается трофеев украинских паралмпийцев.