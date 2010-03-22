Паралимпиада. Украина заняла пятое место

21 марта в Ванкувере завершились соревнования Х зимних Паралимпийских игр в Ванкувере. Сборная Украины заняла пятое место в общекомандном зачете, выиграв 19 медалей - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Победила в медальном зачете команда Германии за счет большего количества золотых наград (13-5-6). Сборная России стала второй, выиграв 38 медалей - 12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых. Третье место заняла сборная Канады (10-5-4), четвертое - Словакия (6-2-3), пятое - Украина (5-8-6), шестое - США (4-5-4). По общему числу наград первыми стали россияне, обновив национальный рекорд на Паралимпиаде - 38 медалей. Вторыми в общемедальном рейтинге стали немцы (24 награды), третье место разделили украинцы и канадцы - по 19 медалей, передает Лига. Всего на Паралимпиаде-2010 было разыграно 64 комплекта наград в пяти видах спорта - горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, хоккее и керлинге.