Чемберс: Кличко диктовал ход боя

Американец Эдди Чемберс прокомментировал свое поражение нокаутом от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинца Владимира Кличко в поединке, состоявшемся 20 марта в Дюссельдорфе (Германия), передает Чемпионат.ру. «Удар поверг меня в шок. Это был не мой вечер. Жесть - противостоять парню таких размеров и умений. Но я вернусь в спортзал, где буду работать еще упорнее. Мой план на бой был весьма неплох, но я в точности не придерживался его, также как не до конца выполнял указания своего тренера. Кличко же диктовал ход боя благодаря джебу и правой руке. Мне не удавалось избегать их, включая скорость на отходах». Напомним, поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинцем Владимиром Кличко и американцем Эдди Чемберсом посетили 51 500 зрителей. Ранее сообщалось, что бой Кличко - Чемберс состоялся в ночь на воскресенье, 21 марта, в Дюссельдорфе (Германия) на арене Эсприт. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинец Владимир Кличко победил нокаутом американца Эдди Чемберса.