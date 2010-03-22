Обнародован новый рейтинг сильнейших теннисистов мира

В обновленном рейтинге теннисистов-профессионалов Энди Мюррей обошел Рафаэля Надаля, Тсонга вошел в десятку, передает «Корреспондент». ATP Rankings Положение на 22 марта 2010 года 1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) 11035 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8220 3 (4) Энди Мюррей (Великобритания) 6835 4 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 6800 5 (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) 6095 6 (6) Николай Давыденко (Россия) 5335 7 (7) Робин Содерлинг (Швеция) 4245 8 (8) Энди Роддик (США) 3960 9 (9) Марин Чилич (Хорватия) 2935 10 (11) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2915 69 Александр Долгополов (Украина) 688 72 Сергей Стаховский (Украина) 669 85 Илья МАрченко (Украина) 594 152 Иван Сергеев (Украина) 323 290 Сергей Бубка (Украина) 150