Кличко: У нас хорошие шансы на бой с Хэем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBO/IBO Владимир Кличко заявил, что хочет встретиться с чемпионом мира по версии WBA Дэвидом Хэем. «Я сказал Виталию, что хотел бы сразиться с Хэем. А если он заботится о титулах в своем доме, то я могу отдать ему пояс Дэвида после боя. Я бы предпочел сразиться с Хэем на футбольной арене. Но если понадобится, то я могу сразиться с ним хоть на автомобильной парковке. Возможно, наш бой состоится даже в этом году. У нас есть хорошие шансы на проведение этого боя», - цитирует Кличко Чемпионат.ру со ссылкой на Boxingscene.com. Ранее Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBO/IBO украинец Владимир Кличко заявил, что хочет драться с обладателем титула WBA британцем Дэвидом Хэем не из-за его Чемпионского пояса. Напомним, бой Кличко - Чемберс состоялся в ночь на воскресенье, 21 марта, в Дюссельдорфе (Германия) на арене Эсприт. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинец Владимир Кличко победил нокаутом американца Эдди Чемберса.