Ф/катание. Скоропостижно скончался один из лучших тренеров Украины

На 46-м году жизни скоропостижно ушел из жизни один из лучших тренеров по фигурному катанию в Киеве Александр Анатольевич Зеленский. Причиной смерти считают инсульт, но официального подтверждения пока нет. Трагедия случилась в пятницу 19 марта 2010 около 14 часов на катке «Льдинка» в перерыве между тренировками. С утра Александр Анатольевич жаловался на небольшую головную боль, а днём, в перерыве между тренировками, потерял сознание и умер – скорая приехала только через час… Александр после окончания спортивной карьеры, был ведущим солистом Киевского балета на льду, а после его распада занялся тренерской деятельностью, тренируя преимущественно детей младшего возраста. С тех пор, каток «Льдинка» на Республиканском стал вторым домом – Александра Анатольевича можно было застать тут практически в любое время 365 дней в году, на протяжении многих лет. Два года назад Александр женился. Все кто знал Александра Зеленского, пропитывались к нему уважением с первых минут общения – это был действительно Человек с большой буквы, посвятивший себя полностью своему труду, скромный и человечный – всегда был готов прийти на помощь, всегда выручал коллег в различных ситуациях, для всех он был другом. Его смерть безусловно стала большой утратой для украинского фигурного катания. Мы все скорбим об утрате этого замечательного тренера. Светлая память…