Паламарь: Я не верю в победу Сосновского. Оня явно слабее Кличко

Бывший тренер польского супертяжеловеса Альберта Сосновского украинец Любомир Паламарь считает, что при принятии решения встретиться с чемпионом мира по версии WBC украинцем Виталием Кличко боксер из Варшавы руководствовался только финансовым вопросом. Работавший с Сосновским в течение трех лет – с 2001 по 2004 годы – Паламарь полагает, что только деньги соблазнили его бывшего подопечного на этот бой, в котором шансов на победу у поляка нет. «Я не верю в победу Сосновского, – сказал Паламарь. – Он решил согласиться на бой только из-за денег. Конечно, Альберт будет стараться, но он явно слабее Виталия. Кличко должен завершить бой в свою пользу до шестого раунда. Кроме того, поляк просто физически не готов к более продолжительному поединку». Гонорар Сосновского составит $1 млн, поединок пройдет 29 мая в немецком Гельзенкирхене.