В Испании ограбили российскую сноубордистку

Российскую сноубордистку Екатерину Тудегешеву ограбили в Испании. Тудегешева победила на этапе розыгрыша Кубка мира по сноубордингу, который прошел в испанском городе Ла Молине. После соревнований в ночь с 21 на 22 марта спортсменка отправилась из Барселоны в Мадрид для вылета в Россию. «Для переезда в Мадрид мы арендовали машину. На одной из парковок, когда мы остановились попить кофе, неизвестные, разбив стекло автомобиля, вытащили наши личные вещи, включая мой паспорт и призовые за победу – около ?8 тыс «, – сообщила Тудегешева. «Мы вызвали полицию, через некоторое время вернули документы. Через несколько часов мы вылетим в Россию, без вещей и без денег», – добавила она. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к чрезвычайному и полномочному послу Испании в РФ Хуану Антонио Марку Пужолю с просьбой о содействии в поимке преступников. В связи с этим инцидентом Тулеев распорядился отменить губернаторский прием спортсменов области, намеченный на 23 марта. На приеме традиционно чествуют лучших спортсменов по итогам прошлого года.