Саакашвили наградил грузинских регбистов за победу над Россией

Президент Грузии Михаил Саакашвили наградил Орденами чести членов национальной сборной по регби, сообщает Civil Georgia. Таким образом он отметил победу спортсменов над российской сборной в заключительном матче Кубка европейских наций. В матче, состоявшемся 20 марта в Турции, грузинские спортсмены победили со счетом 36:8. В результате грузинская сборная заняла первую строчку в турнирной таблице. Саакашвили поблагодарил спортсменов за победу. Он пообещал, что помимо премии, назначенной Союзом регбистов Грузии, они получат премию от правительства, а также земельный участок в Тбилиси для строительства жилого дома. Президент, как сообщает ИА «Новости-Грузия», также подписал новую программу развития регби в Грузии. На Кубке мира 2011 года, который пройдет в Новой Зеландии, российская сборная по регби будет играть в группе C с командами Австралии, Ирландии, Италии и США. Грузия выступит в группе B с Аргентиной, Англией, Шотландией и победителем межконтинентального плей-офф.