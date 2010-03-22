Игрок «Реала» признался, что забил мяч с помощью руки

Полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт признался, что он подыграл себе рукой, когда забивал мяч в ворота хихонского «Спортинга» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Ван дер Варт отличился на 55-й минуте, сделав счет 1:1, а в итоге «Реал» одержал победу со счетом 3:1, сообщает интернет-издание Goal.com. «Реал» отыгрался после того, как вратарь «Спортинга» парировал удар Криштиану Роналду со штрафного. Ван дер Варт принял отскочивший мяч и нанес точный удар в правый угол ворот соперника. Позднее во втором тайме голы Хаби Алонсо и Гонсало Игуаина принесли «Реалу» победу. После игры ван дер Варт отметил, что он немного подыграл себе рукой. Голландский полузащитник подчеркнул, что арбитру было сложно определить была ли в этом эпизоде игра рукой или нет. Запись гола ван дер Варта выложена на сайте Youtube. После 27 туров первое место в чемпионате Испании делят «Реал» и «Барселона». Обе команды набрали по 68 очков, но «Реал» опережает конкурента за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.