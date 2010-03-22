Кенийский легкоатлет скончался после финиша

Кенийский бегун Петер Исабоке Могере умер сразу после финиша забега на 5000 метров в городе Ниери. Финишировав, Могере стал пить холодный безалкогольный напиток, после чего потерял сознание. Другие спортсмены пытались помочь Могере и отправили его в больницу, однако бегун скончался, не приходя в сознание. Об этом пишет кенийское издание Daily Nation. Могере в основном выступал на длинных дистанциях. В декабре 2009 года бегун принимал участие в марафоне Safaricom Kisumu Marathon, на котором он финишировал в первой десятке. Могере готовился к серии европейских стартов по бегу на шоссе. Могере был старшим братом Филеса Онроги, который участвовал в финале забега на 10000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года. «Лента.ru»