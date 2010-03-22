Любичич: Хочу побороться за попадание на итоговый турнир в Лондоне

Победитель турнира серии Masters 1000 в Индиан-Уэллсе хорват Иван Любичич рассказал о своих целях на сезон. «Я хочу побороться за попадание на итоговый турнир в Лондоне, хочу попробовать еще раз закончить год в Топ-10. Но это будет не просто. Победа здесь автоматически не делает меня третьим или пятым номером в мире. Мне нужно быть реалистом и попытаться прокрасться на седьмую, восьмую строчку рейтинга в обход молодых игроков, которые травмируются или будут не в форме, или будут нестабильны (смеется). Впереди длинный сезон, кто знает, что он принесет», – приводит слова теннисиста официальный сайт турнира. Отметим, что для 31-летнего Любичича это первый титул турнира серии Masters 1000 в карьере. СПОРТ СЕГОДНЯ