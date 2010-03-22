Глава Федерации лыжных гонок России ушел в отставку

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Владимир Логинов покинул свой пост. В своем заявлении об отставке, размещенном на сайте ФЛГР, Логинов подчеркнул, что результат российских лыжников на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере является недостаточным «для авторитета российского лыжного спорта». На Олимпиаде-2010 российские лыжники завоевали четыре медали - одну золотую, одну серебряную и две бронзовых. Единственным олимпийским чемпионом Ванкувера в составе сборной России по лыжным гонкам стал Никита Крюков, который выиграл золото в спринте. По окончании Игр в Ванкувере члены сборной России написали открытое письмо президенту РФ Дмитрию Медведеву с критикой в адрес руководства ФЛГР и главного тренера команды Юрия Чарковского. В письме говорится, что руководство федерации «заинтересовано в результате ровно настолько, чтобы остаться на своих должностях», а Чарковский и Логинов, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, «решают свои финансовые проблемы». Письмо подписали ведущие российские лыжники, в том числе Крюков. Полный текст письма размещен на сайте skirun.ru. 1 марта Медведев потребовал отставки чиновников, ответственных за неудачное выступление сборной России на Олимпиаде-2010. После этого Логинов заявил, что он готов покинуть свой пост, но усомнился в том, что это поможет развитию лыжного спорта в стране. «Лента.ru»