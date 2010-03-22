«Эпсилон» подаст заявку на участие в сезоне-2011

Команда «Эпсилон» намерена претендовать на то, чтобы стать 13-м участником чемпионата-2011, сообщает Motorsport. Напомним, недавно ФИА объявила о том, что ждет от желающих выступить в следующем сезоне «Формулы-1» заявок. «Эпсилон» уже пыталась попасть в чемпионат-2010, но Федерация выбрала другие команды. «Мы были готовы уже в июне прошлого года, у нас была отличная финансовая поддержка, но, по какой-то причине, нас не выбрали. Мы вновь откроем проект, соберем ту поддержку, которая у нас была тем летом. Если ФИА даст нам время подготовиться к следующему чемпионату, мы можем оказаться в «Формуле-1», – заявил руководитель «Эпсилона».