«Спортинг» оштрафует Измайлова

Спортивный директор «Спортинга» Коштинья заявил, что клуб собирается материально наказать полузащитника Марата Измайлова за нарушение дисциплины. «В ближайшее время мы оценим его физическое состояние. За нарушение командной дисциплины Марат будет наказан штрафом», – цитирует Коштинью Record. В ближайшее время 27-летний россиянин должен приступить к тренировкам, однако его участие в матче ближайшего тура чемпионата Португалии с «Маритиму» остается под вопросом. Напомним, что на днях Коштинья сказал, что Измайлов, самовольно покинувший расположение клуба, больше не будет выходить на поле в футболке «Спортинга». СПОРТ СЕГОДНЯ