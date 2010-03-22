Гонщики Skoda заняли весь подиум на Ралли Аргентины

Юхо Хяннинен выиграл третий этап Intercontinental Rally Challenge (IRC), Ралли Аргентины, и укрепил свое лидерство в общем зачете. Пилоты Skoda заняли все три места на пьедестале, что обеспечило чешской компании значительный перевес в зачете производителей. Хяннинен, выступающий на автомобиле Skoda Fabia S2000, доминировал по ходу всей дистанции, выиграв 11 из 13-и полных спецучастков гонки. Его итоговый отрыв от финишировавшего вторым Гая Уилкса на такой же машине составил 51 секунду. Действующий чемпион и главный фаворит серии, Крис Мик, выиграл стартовый суперспешл, однако по ходу дистанции не мог конкурировать с Хянниненом. Уже в первый день ралли на его Peugeot 207 начались проблемы - двигатель работал с перебоями. Как выяснилось, причина крылась в датчике дроссельной заслонки. На устранение этой проблемы Мик потратил много времени, однако все же имел хорошие шансы завершить ралли третьим. Но на предпоследнем спецучастке англичанин был вынужден сняться с дистанции из-за поломки рулевого управления. Благодаря сходу чемпиона, на третье место поднялся еще один гонщик на Fabia S2000, Ян Копецки. Четвертое место занял местный гонщик Габриэль Поццо. Аргентинец, выступавший на Subaru Impreza категории N4, сумел опередить сразу двух пилотов Super 2000, Федерико Виллагру и Бруно Магальеса. Таким образом, Поццо набрал первые очки для Subaru в зачете производителей. Виллагра, дебютировавший в сезона 2010 года IRC на Ford Fiesta S2000, жаловался на нехватку мощности своего мотора, не позволившую ему конкурировать с лидерами. В то же время он признался, что пока только привыкает к новому автомобилю. Португалец Бруно Магальес, выступающий на Peugeot 207 S2000, отметил потерю мощности двигателя на высокогорных участках дистанции. Тем не менее, заняв шестое место он сумел набрать очки в третьей гонке подряд, благодаря чему в общем зачете отстает от Криса Мика всего на одно очко. Замкнули очковую восьмерку аргентинец Николас Мадеро и парагваец Диего Домингес, выступающие на Mitsubishi Lancer. Дебют катарского гонщика Нассера Аль-Аттия серии IRC 2010 года прошел неудачно. Сначала он дважды проколол покрышки, а затем при пересечении речной преграды двигатель его Skoda Fabia залило водой, и Аль-Аттия был вынужден сойти с дистанции. «Лента.ru»