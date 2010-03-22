Пакьяо может уйти из бокса

Чемпион мира по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что, вполне возможно, в скором времени покинет профи-бокс. «Вскоре я могу уйти из бокса. Моя мама попросила меня завершить карьеру. В ближайшее время мы обсудим эту тему. После боя с Мигелем Котто я попросил ее разрешить провести еще один последний бой, и она согласилась. Сейчас мама снова просит меня уйти из большого спорта. Я уже давно в боксе и завоевал немало наград для своей страны. Вне зависимости от политики и выборов, решение вопроса о завершении моей карьеры будет зависеть от решения моей семьи». «Спорт Экспресс»