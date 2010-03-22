Шемякина выиграла серебро

На турнире категории «А» среди шпажисток, завершившемся вчера в Лобне (Россия), Яна Шемякина завоевала серебряную награду. В финальном поединке всего одним уколом Яна уступила хозяйке турнира россиянке Татьяне Логуновой 8:9. На пути к медали в 1/32 финала Яна выиграла у россиянки Антонины Куваевой 15:6, потом победила француженку Аудрей Белвизо 15:8, в 1/8 и в четвертьфинале нанесла поражение российским спортсменкам Елене Шашариной (15:6) и Виолетте Колобовой (15:8), а в полуфинале одержала верх над полькой Магдаленой Пекарской 15:10. Технические результаты: 1. Татьяна Логунова (Россия) 2. Яна Шемякина (Украина) 3. Анна Сивкова (Россия) 3. Магдалена Пекарская (Польша) Национальная федерация фехтования Украины