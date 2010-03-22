Харлан выиграла золото и серебро Гран-при

Команда олимпийских чемпионок в составе Ольги Харлан, Елены Хомровой, Галины Пундик и Ольги Жовнир завоевала серебряную награду на Гран При, который проходил в эти выходные в Тунисе. В финале с разрывом в 10 ударов наши девушки проиграли сборной России 35:45. Интересным стал тот факт, что польки, которым наша сборная уступили неделю назад в Италии (и не попала в четверку сильнейших) на этот раз просто «не добрались» до встречи с Украиной – в четвертьфинале они проиграли команде француженок. Полуфинальная встреча с Францией прошла для украинок легко и закончилась со счетом 45:39 в пользу олимпийских чемпионок. В индивидуальных соревнованиях у Ольги Харлан золото. Технические результаты: 1. Россия 2. Украина 3. США Национальная федерация фехтования Украины