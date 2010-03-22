Бессонова попрощалась со спортом

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских Игр и абсолютная чемпионка мира 2007 года Анна Бессонова, 25 лет, завершила спортивную карьеру. 18-ый Кубок Дерюгиной, который прошел 20-21 марта в киевском Дворце спорта, стал официальным прощанием с гимнасткой. После соревнований, церемонии награждения победителей и призеров турнира состоялись показательные выступления участников Кубка Дерюгиной. Бессонова вышла на ковер в белом платье и исполнила номер с мячом. После его завершения переполненный Дворец спорта аплодировал Анне стоя и со слезами на глазах. Вместе с гимнасткой плакали ученики школы Дерюгиных, судьи турнира, а больше всех Ирина Дерюгина. Бессонова получила подарки от Национального олимпийского комитета и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Председатель Федерации баскетбола Украины Александр Волков назвал Анну примером для подражания и подарил путевку на Карибские острова. gazeta.ua