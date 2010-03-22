Официальный сайт Надаля возобновил свою работу

Команда Рафаэля Надаля запустила обновленную версию официального сайта испанского теннисиста. Команда программистов кардинально изменила дизайн ресурса, а также добавила некоторые новые функции, которые помогут оперативно получать самую последнюю информацию об Рафаэле, новости, фото и видео, а также он-лайн результаты матчей с участием Рафы. Также на новом сайте будет расположен официальный фан-клуб испанца, который по словам создателей проекта будет посвящен всем его болельщикам. Не забыли создатели проекта и о журналистах, для которых теперь на портале будут размещаться эксклюзивные пресс-релизы, а также мультимедийный контент с фотографиями с высоким разрешением. К сожалению, пока не все функции портала готовы к работе, но эти неполадки программисты обещают устранить в течение нескольких недель, сообщает GoTennis.ru.