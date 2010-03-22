Вита Семеренко: Задачей на гонку было закрыть все мишени

Вита Семеренко, финишировавшая второй в масс-старте в Холменколлене, сожалеет, что не смогла оказаться вместе со своей сестрой на подиуме. Валентина Семеренко закончила гонку на пятом месте. «Моя физическая форма в Холменколлене не очень хорошая, я просто устала на протяжении всего сезона. Я очень хотела пройти пасьют без ошибок, но мне это не удалось. На сегодняшнюю гонку моей задачей было справиться со стрельбой и закрыть все мишени. Понимала, что если у меня будет чистая стрельба, тогда появится возможность подняться на пьедестал. Я очень благодарна своему тренеру, а также сервисменам за их работу и поддержку на трассе. Также большое спасибо нашим болельщикам, за то, что они поддерживают нас каждый раз, а также с пониманием относятся, когда что-то не удается. На протяжении всей дистанции я не видела, что Валя шла сзади меня. После первой лежки дышала ей в спину, а уже на последнем рубеже, когда я отстрелялась и ушла на трассу, тренеры мне сказали, что я иду второй, а Валя в 10 секундах от меня. Подумала о том, что лишь бы у нас все получилось и мы были вдвоем на пьедестале. Но, к сожалению, Валя не смогла удержать свою позицию. Тем не менее, я рада, что у нее все равно замечательный результат, а также тому, что сегодня мы с ней отстрелялись чисто – ведь это наши долгожданные нули», – приводит слова Виты Семеренко официальный сайт Федерации биатлона Украины.