Британское радио лишилось «голоса бокса»

В Лондоне на 85-м году жизни скончался английский радиоведущий Гарри Карпентер, которого на родине называли «голосом бокса». О смерти комментатора 22 марта сообщает BBC News. Карпентер умер во сне, находясь в больнице. У него остались вдова и сын. Гарри Карпентер работал на радио ВВС с 1949 года. В период с 1962 по 1994 годы он комментировал бокс, хотя, случалось, освещал также гольф, теннис и университетскую академическую греблю. За его долгую карьеру Картепентеру не раз выпадало комментировать исторические схватки - в частности, поединок между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом в 1974 году в Заире (современная Демократическая республика Конго). Этот бой журналисты окрестили «грохотом в джунглях». В 1999 году Али получил из рук Карпентера специальную награду BBC Sport – «Человек года». «Лента.ru»