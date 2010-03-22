На пост тренера сборной России по футболу осталось трое кандидатов

Кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу осталось трое. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко, сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. По словам Фурсенко, двое из претендентов на место наставника команды - иностранцы. Президент РФС пообещал определиться с новым тренером сборной до конца мая. Фурсенко подчеркнул, что к поиску наставника команды РФС подходит «вдумчиво», поэтому он длится достаточно долго. Что касается кандидатов на пост тренера, то, по словам президента РФС, у каждого из них свое видение того, как формировать тренерский штаб. Фурсенко также сказал, что РФС рассматривает несколько проектов строительства базы для сборной России. По словам Фурсенко, многое в этом вопросе будет зависеть от нового тренера. В конце февраля 2010 года Фурсенко говорил, что на пост тренера российской команды претендуют семь или восемь человек, к которым выдвинуто требование предоставить «бумаги с изложением своего видения развития российского футбола». Позднее стало известно, что возглавить сборную России предложили тренеру сборной Англии Фабио Капелло, но тот отклонил это предложение. Контракт нынешнего наставника россиян Гууса Хиддинка действует до конца июня 2010 года. Основным претендентом на замену Хиддинку российские СМИ называли другого голландского специалиста Дика Адвоката, но сам Адвокат информацию о том, что он возглавит сборную России, опроверг. «Лента.ru»