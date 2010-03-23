Ограблен администратор питерского «Зенита»

Неизвестные в воскресенье ворвались в квартиру администратора футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге и похитили 100 тысяч рублей, ноутбук и мобильные телефоны, сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Инцидент произошел в 04.30 мск в Выборгском районе в доме 99 на улице 1-го Мая. Двое неизвестных проникли в квартиру администратора ФК «Зенит» 1965 года рождения и, угрожая ему пистолетом, похитили деньги, ноутбук и два мобильных телефона», – сказал источник. По его словам, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.