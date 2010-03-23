Назван самый высокооплачиваемый футболист в мире

Журнал France Football анонсировал выход специального номера, который будет посвящен обзору заработных плат лучших футболистов и тренеров мира. По данным издания, самым высокооплачиваемым игроком на данный момент является форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (?33 млн в год). На втором месте полузащитник «Лос-Анджелес Гэлэкси» и сборной Англии Дэвид Бекхэм (?30,4 млн). Наставник «Интера» Жозе Моуринью (?13 млн) является самым высокооплачиваемым тренером. В чемпионате Франции больше всех получает аргентинский защитник «Марселя» Габриэль Хайнце (?4,5 млн). На втором месте полузащитник «Бордо» Йоан Гуркюфф (?4,4 млн), на третьем – хавбек «Марселя» Лучо Гонсалес (?4,3 млн).