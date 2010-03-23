Матч «Арсенал» - «Ворскла» пройдет в Днепропетровске

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила ходатайство киевского «Арсенала» о проведении 24 марта матча, перенесенного 13-ого тура Эпицентр Чемпионата Украины против полтавской «Ворсклы» на стадионе «Метеор» в Днепропетровске. Такое решение было принято в связи с тем, что: - этот матч невозможно провести на стадионе «Металлург» в Кривом Роге по независящим от «Арсенала» обстоятельствам - «Арсенал» гарантирует возмещение «Ворскле» затрат по организации выезда команды в Кривой Рог - стадион «Метеор» в Днепропетровске внесен в «Реестр стадионов ФФУ», на которых разрешено проводить матчи чемпионата Украины - «Арсенал» гарантирует обеспечение общественного порядка и безопасности проведения соревнований на стадионе «Метеор» В свою очередь, Дирекция Премьер-лиги обращается в Дисциплинарный комитет ПЛ с ходатайством рассмотреть вопрос о нарушении «Арсеналом» требований п.2 ст.23 Регламента соревнований ПЛ: «Клуб - хозяин поля оюязан не позднее, чем за 6 суток до проведения матча определить место проведения матча и письменно уведомить об этом клуб гостей, ПЛ и маркетингового партнера».