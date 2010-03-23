Голкипер «Ювентуса» сломал от злости руку

Вратарь туринского футбольного клуба «Ювентус» Антонио Кименти сломал руку, ударив ею о стол от злости после поражения в матче чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:1), в котором Кименти не смог отразить дальний удар и пропустил гол. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. На 76-й минуте матча с «Ювентусом» форвард «Сампдории» Антонио Кассано пробил по воротам Кименти примерно с сорока метров. Голкипер попытался отбить мяч, но от рук Кименти он отправился в ворота. Видеозапись гола Кассано выложена в интернете. 39-летний Кименти сказал, что после игры он отправился в раздевалку и выразил свою досаду, ударив кулаком по столу. Удар оказался настолько сильным, что голкипер сломал руку. Кименти является третьим вратарем «Ювентуса». Он принял участие в матче с «Сампдорией» из-за травм основного голкипера Джанлуиджи Буффона и его сменщика Алекса Маннингера. Ожидается, что Буффон и Маннингер будут готовы сыграть с «Наполи» 25 марта.