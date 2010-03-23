Владимир Кличко назвал своих ближайших соперников

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) Владимир Кличко заявил, что свой следующий бой он намерен провести с россиянином Александром Поветкиным, англичанином Дэвидом Хэем или нигерийцем Сэмюэлом Питером. Об этом сообщает интернет-издание SPORTBOX.ru. Кличко-младший сказал, что Питер станет главным кандидатом на бой с ним, если Поветкин, являющийся обязательным претендентом на титул IBF, откажется от поединка. Ранее сообщалось, что бой с Поветкиным Кличко предположительно проведет осенью 2010 года. В своем последнем поединке, который состоялся 14 марта, Поветкин победил мексиканца Хавьера Мору. В ночь с 20 на 21 марта Кличко отстоял свои чемпионские титулы в бою с американцем Эдди Чемберсом. Украинский боксер нокаутировал Чемберса в концовке последнего раунда. По словам Кличко, Чемберс не смог нанести ему ни одного точного удара. Украинец подчеркнул, что он не планирует проводить еще один бой с Чемберсом, поскольку американец "не сможет ментально настроиться" на новый поединок.