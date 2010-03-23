Ф/катание. Сегодня стартует чемпионат мира

Более 200 фигуристов из 53 стран примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который открывается во вторник в юбилейный сотый раз в итальянском Турине, олимпийской столице 2006 года. Россияне имеют шансы завоевать медали первенства планеты в парном катании и танцах. В состязаниях танцоров вполне могут добиться успеха Яна Хохлова и Сергей Новицкий, ставшие чемпионами Европы в прошлом году. А в состязаниях пар за медали обязательно поборются и Юко Кавагути и Александр Смирнов, Мария Мухортова и Максим Траньков. Да и в женском одиночном катании успешно могут выступить Алена Леонова и Ксения Макарова. На протяжение двух дней шли сборы и тренировки, а сегодня состязание стартует выступлением танцевальных пар с обязательной программой и короткой программой в парном катании. 24 марта выступят мужчины с короткой программой и пары со свободной программой. 25 марта завершится турнир в мужском одиночном катании, и эстафета перейдет фигуристкам-одиночницам. Закончится чемпионат 28 марта показательными выступлениями. К разочарованию итальянцев, в Турин не приедут многие из триумфаторов недавней Ванкуверской олимпиады. Золотой призер американец Эван Лайсачек изначально предпочел соревнованию участие в юбилейной телевизионной программе "Танцы со звездами". Сославшись на травму, отказался от участия и Евгений Плющенко, пожалуй, одна из самых ожидаемых звезд мирового фигурного катания. Выбыла из российской команды и танцевальная пара Оксана Домнина и Максим Шабалин.