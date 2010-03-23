Руиз: Кличко боксируют только с теми, кого могут победить

Бывший чемпион WBA в супертяжелом весе Джон Руиз считает, что субботний поединок между Владимиром Кличко и Эдди Чемберсом стал еще одним ударом по репутации бокса в целом и супертяжелого веса в частности. «Проблема в том, что Кличко боксируют только с теми, кого могут победить, - сказал Руиз в интервью британскому изданию The Guardian. - Они не выходят на ринг против тех, кто может составить им реальную конкуренцию. Я долго пытался добиться встречи с ними. К сожалению, ситуация в боксе сейчас такова, что никто не горит желанием драться с серьезными соперниками. Поэтому пропадает интерес к супертяжелому весу, который когда-то был олицетворением бокса». Как отмечает ALLBoxing.ru, сам Руиз при этом достаточно скромно оценивает свою репутацию и коммерческую привлекательность: «Я не обладаю ни самым большим талантом в мире, ни самой большой коммерческой привлекательностью, но у меня есть стремление стать лучшим. Это стремление поддерживает меня. Моя карьера была неровной, она была сложной, и у меня никогда не было возможности отдохнуть. Но сейчас все начинает меняться. Я начинаю осознавать себя как бойца и как личность». Экс-чемпион также объяснил, почему сменил промоутера, уйдя от Дона Кинга к Оскару Де Хойе: «Дон Кинг уже не организовывает столько боев, сколько раньше. Можете не верить, но в ходе работы с ним у меня порой возникало ощущение, что он действует против меня», - рассказал Руиз.