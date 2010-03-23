Орехов: Уже готовлю апелляцию

Украинский рефери Олег Орехов прокомментировал решение УЕФА пожизненно дисквалифицировать его за участие в фальсификации результатов футбольных матчей. «Никогда не играл в букмекерских конторах, никогда. Даже до того как пришел в футбол. Апелляцию непременно подам – сейчас я ее готовлю. Внимательно изучаю документы с УЕФА. То, что мне объяснили на словах, и что было изложено на сайте УЕФА, звучит по-разному. Как я могу объяснить случившееся? Мне не в чем себя винить. Причина, возможно, только в моей открытости. Я контактный человек, и это иногда срабатывает против меня. Если Апелляционный комитет УЕФА отклонит мое ходатайство, пойду дальше. Обжалую вердикт в международном спортивном арбитражном суде Лозанны. Дойду и до гражданского суда в случае необходимости. Моя репутация мне дорога. Останусь ли я работать в Федерации футбола? Планирую, так на работу меня принимала эта организация, а не УЕФА. Но вообще, готов к тому, чтобы уйти из футбола – всякое может быть», – цитирует Арбитра gazeta.ua.