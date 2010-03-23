Евро-2012. Кабмин готов профинансировать Львовский стадион на все 100%

Кабинет министров предложил Львову профинансировать 100% стоимости строительства стадиона к Евро-2012 и сопутствующей ему инфраструктуры. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовского горсовета. Об этом шла речь во время встречи городского головы Львова Андрея Садового с вице-премьер-министром Борисом Колесниковым. Львовыский же горсовет должен был бы передать в управление государству коммунальное предприятие «Дирекция по вопросам строительства стадиона». При этом, за общественностью Львова осталась бы часть собственности в будущем стадионе, которая соответствует вложенным на данный момент средствам и право на совместное управление построенным стадионом. «Окончательное решение примет Кабмин и Львовский горсовет. Будем инициировать рассмотрение этого вопроса уже на четверговой сессии. Предложение стоит внимания, но потому что речь идет об инвестиции порядка полутора миллиардов гривен. И речь идет не только о стадионе, но и о дорогах, коммуникациях для всего микрорайона. В случае такого решения мы смогли бы перенаправить средства, предусмотренные на строительство стадиона, на иные потребности», - подчеркнул городской голова. Напомним, что предварительное соглашение между Львовским горсоветом и министерством по вопросам семьи, молодежи и спорта предусматривало, что государство профинансирует только 300 миллионов гривен на строительство стадиона во Львове.