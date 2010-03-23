В честь Уэббера назовут трибуну «Альберт-Парка»

Именем пилота «Ред Булл» Марка Уэббера назовут трибуну «Альберт-Парка», сообщает официальный сайт команды. Стенд находится между трибунами, носящими имена Фанхио и Айртона Сенны. Кроме того, в понедельник Уэббер проедет на мотоцикле по улицам своего родного города Куинбейна, чтобы поприветствовать своих болельщиков. «Жители Куинбейна внимательно следят за карьерой Марка. Когда он первым пересек финишную черту Гран-при Германии и одержал свою первую победу в «Формуле-1», весь город праздновал это событие», – заявил мэр Куинбейна Том Оверолл.