Плющенко: Готовил к чемпионату мира второй четверной

Олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко рассказал о травме колена, которая не дала возможности выступить на чемпионате мира в Турине, а также вспомнил ванкуверскую и сочинскую Олимпиады. «Думаю, я усугубил старую травму. Вскоре после Олимпиады начал вновь тренироваться. Я хотел добавить второй четверной к своей программе, поэтому, думаю, на колено выпала излишняя нагрузка. В Санкт-Петербурге я прошел обследование, и врачи посоветовали воздержаться от серьезных нагрузок на протяжении двух недель, поэтому я не принимаю участие в чемпионате мира. На таком турнире ты можешь кататься только здоровым на 100%. В показательных выступлениях мне не нужно прыгать четверные, в мае или июне планируется очередная операция на правом колене. Но я полон оптимизма, что к следующему сезону буду готов на 100%. Я уже включил в свои планы участие в Сочи-2014. Ванкувер остался позади, поэтому смотрю только вперед. Но каждый, кто объективен и разбирается в фигурном катание, знает, кто является настоящим олимпийским чемпионом. Жизнь продолжается, я не собираюсь убиваться из-за того, что произошло в Канаде. Я уже много раз говорил, что мой единственный соперник – я сам», – приводит слова Плющенко Reuters. СПОРТ СЕГОДНЯ