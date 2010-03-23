Орсер: Ким не понимает, насколько тяжело будет на чемпионате мира

Брайан Орсер, тренер олимпийской чемпионки Ю-На Ким, считает, что ей будет очень тяжело психологически выступать на чемпионате мира. «Выиграешь ты или нет, все равно будет сложно. После самой главной победы на Олимпиаде в случае неудачи на чемпионате мира тебе приходится выслушивать вопросы «зачем» и «почему». Такое бывает у всех спортсменов. Поэтому я говорю Ю-На Ким: «Ты не особенная». На самом деле, будет очень сложно. Ким не понимает, насколько тяжело будет. Я сказал, что она поймет в свое время. Сейчас же она в замечательной форме. У нее хорошая получается как короткая программа, так и произвольная. Так что это плохая новость для конкуренток», – цитирует Орсера AP.